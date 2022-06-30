У мережі обурилися "розслідуванням" про перебування Порошенка у Лондоні

Журналістка Наталка Гончарова, за її словами, саме у цьому готелі зустрічалася зі знайомою, аби передати ліки з України. І нібито випадково побачила родину Порошенків, – тут же розпочавши зйомку на телефон.

За це представниця телеканалу, за її ж словами, поплатилася зламаним нігтем, який їй буцімто зламала дружина п’ятого президента Марина Порошенко.

Сюжет ТСН викликав бурхливу негативну реакцію українців.

У коментарях під постом на Facebook-сторінці ТСН українці не добирали слів, аби продемонструвати своє ставлення до таких сюжетів під час війни. Каналу нагадали й зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським, і поблажливе ставлення до провладних та проросійських депутатів.

Крім того, під сумнів українці поставили саму історію журналістки, яка нібито випадково зустріла Порошенків у Лондоні, де чомусь саме в одному з найдорожчих готелів зранку передавала подрузі ліки, які у Британії "неможливо купити без рецепта".

Українці різко прокоментували вчинок журналістки, яка, судячи з коментарів, має радіти, що усе обійшлося лише нібито зламаним нігтем.

Іронізуючи над сюжетом, українці згадали «новину» про те, як Порошенко нібито убив свого брата. Цей сюжет з’явився на "1+1" під час передвиборчої кампанії 2019 року.

Сюжет розкритикували навіть ті, хто не вважає себе прихильником п’ятого президента, як от журналістка Мар’яна П’єцух.

29 червня Порошенко розповів, чим займався у Лондоні: Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, готуємо другу партію.

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