У межах п'ятої рятувальної операції вдалося повернути до України ще 31 депортовану РФ дитину, - Save Ukraine
Під час п'ятої рятувальної місії БО "Save Ukraine" до Києва вдалося повернути 31 дитину, яку окупанти депортували до Росії
Про це заявив виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.
"Протягом четвертої місії "Save Ukraine" врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ", - зазначив він.
За словами Миколи Кулеби, з кожною рятувальною операцією кількість допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.
- Нагадаємо, Євросоюз і 49 країн засудили намагання РФ виправдати примусову депортацію українських дітей на Радбезі ООН.
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