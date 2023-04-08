Про це заявив виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.

"Протягом четвертої місії "Save Ukraine" врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ", - зазначив він.

За словами Миколи Кулеби, з кожною рятувальною операцією кількість допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.