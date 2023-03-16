У Microsoft заявили, що Росія готує нову хвилю кібератак проти України

Про це інформує Reuters з посиланням на звіт Microsoft.

"З січня 2023 року корпорація Microsoft спостерігає, як російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні й військові об'єкти України та її партнерів", – зазначається у документі.

Команда з досліджень та аналізу кібербезпеки підготувала звіт про низку прогнозів щодо діяльності хакерів РФ під час війни: "одна група схоже, готується до нової деструктивної кампанії".

Microsoft виявила, що особливо активна команда Sandworm, яка випробовувала "додаткові можливості програм-здирників, які можуть бути використані для руйнівних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання".

Такі атаки передбачають проникнення на сервери організацій, шифрування даних і вимагання коштів в обмін на відновлення доступу. Програми-здирники використовуються і для прикриття більш зловмисної діяльності – знищення даних. Від січня того року корпорація виявила щонайменше дев'ять різних "чистильників" і два типи програм-здирників, які використовувалися проти більш ніж 100 організацій нашої країни.

Microsoft наголосили, що також зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході.

"У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб'єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України", – пояснив гендиректор Центру аналізу цифрових загроз корпорації Microsoft Клінт Воттс.

13 лютого онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу зазнали кібератаки з боку хакерів.

Представник польського уряду розповів, що 28 лютого російські хакери здійснили атаку на державний податковий онлайн-ресурс.





