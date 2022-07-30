У Миколаєві кількість загиблих через обстріл зупинки зросла до 7, померли двоє чоловіків у лікарні

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На жаль, збільшилась кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н. Загалом за медичною допомогою за вчора звернулось 19 осіб", - написав мер.

Росіяни близько 9:57 29 липня обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Російські окупанти зруйнували школу, пошкодили будівлю університету та два житлові будинки

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