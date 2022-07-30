У Миколаєві кількість загиблих через обстріл зупинки зросла до 7, померли двоє чоловіків у лікарні
Кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві зросла до семи осіб
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"На жаль, збільшилась кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н. Загалом за медичною допомогою за вчора звернулось 19 осіб", - написав мер.
- Росіяни близько 9:57 29 липня обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Російські окупанти зруйнували школу, пошкодили будівлю університету та два житлові будинки
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе