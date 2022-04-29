У Миколаєві окупанти ракетним ударом зруйнували підприємство з виготовлення будматеріалів

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

"Миколаїв опинився під ракетними ударами. Ранком рашисти обстріляли одне з підприємств Миколаєва. Ракетним ударом зруйновано виробничі приміщення з виготовлення будівельних матеріалів. Потерпілих немає", – йдеться у повідомленні.



Крім цього, окупанти продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Херсонщині та Миколаївщині. Однак минулої доби ані атакувати, ані просунутись окупантам не дали підрозділи української армії Натомість ефективним застосуванням ракетно-артилерійських ударів було знищено 14 російських загарбників, броньована та автомобільна техніка, засоби артилерійсько-ракетного ураження.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 26 квітня заявив, що Миколаїв не очікує нового наступу російських окупаційних військ.