У Миколаєві окупанти ракетним ударом зруйнували підприємство з виготовлення будматеріалів
У Миколаєві ракетним ударом 28 квітня російські війська зруйнували виробничі приміщення підприємства, яке виготовляло будівельні матеріали
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.
"Миколаїв опинився під ракетними ударами. Ранком рашисти обстріляли одне з підприємств Миколаєва. Ракетним ударом зруйновано виробничі приміщення з виготовлення будівельних матеріалів. Потерпілих немає", – йдеться у повідомленні.
Крім цього, окупанти продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Херсонщині та Миколаївщині. Однак минулої доби ані атакувати, ані просунутись окупантам не дали підрозділи української армії Натомість ефективним застосуванням ракетно-артилерійських ударів було знищено 14 російських загарбників, броньована та автомобільна техніка, засоби артилерійсько-ракетного ураження.
- Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 26 квітня заявив, що Миколаїв не очікує нового наступу російських окупаційних військ.
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