У Миколаєві пролунали вибухи

Про це йдеться в застосунку "єТривога" й передає Суспільне.

Офіційної інформації про вибухи у Миколаєві поки немає. Проте вони пролунали до повітряної тривоги. У свою чергу тривогу оголосили о 07:02.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb