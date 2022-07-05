У Миколаєві пролунали вибухи
Вранці 5 липня у місті Миколаїв було чути вибухи
Про це йдеться в застосунку "єТривога" й передає Суспільне.
Офіційної інформації про вибухи у Миколаєві поки немає. Проте вони пролунали до повітряної тривоги. У свою чергу тривогу оголосили о 07:02.
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