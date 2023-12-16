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Головна Війна з Росією У Миколаєві співробітники ТЦК прийшли до "Епіцентру": перекрили виходи, роздають повістки чоловікам, - ЗМІ

У Миколаєві співробітники ТЦК прийшли до "Епіцентру": перекрили виходи, роздають повістки чоловікам, - ЗМІ

16 грудня, 2023 субота
15:11
Війна з Росією

У суботу, 16 грудня, співробітники одного з миколаївських ТЦК прийшли до торгового центру "Епіцентр" на Херсонському шосе, перекрили всі виходи та почали роздавати повістки чоловікам призовного віку

Про це повідомляє кореспондент Новин-N з місця події.

Співробітники військкомату перекрили всі входи та виходи до "Епіцентру" та почали перевіряти документи у чоловіків призовного віку. Багатьом з них одразу на місці виписують повістки для явки до військкомату.

"На вулиці стоять два автобуси, проте чи забрали когось із відвідувачів "Епіцентру" - наразі невідомо", - йдеться в повідомленні.

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У виданні зазначили, що людей у торговому центрі сьогодні дуже багато, ймовірно з нагоди суботи та прийдешніх свят. Автомобільна стоянка біля "Епіцентру" так переповнена, що припаркувати транспорт проблематично.

Фото: Новини-N

  • У п'ятницю, 15 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров нагадав, що сільський голова має право особисто підписувати повістки.
Україна
Миколаїв
мобілізація
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