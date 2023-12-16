У Миколаєві співробітники ТЦК прийшли до "Епіцентру": перекрили виходи, роздають повістки чоловікам, - ЗМІ
У суботу, 16 грудня, співробітники одного з миколаївських ТЦК прийшли до торгового центру "Епіцентр" на Херсонському шосе, перекрили всі виходи та почали роздавати повістки чоловікам призовного віку
Про це повідомляє кореспондент Новин-N з місця події.
Співробітники військкомату перекрили всі входи та виходи до "Епіцентру" та почали перевіряти документи у чоловіків призовного віку. Багатьом з них одразу на місці виписують повістки для явки до військкомату.
"На вулиці стоять два автобуси, проте чи забрали когось із відвідувачів "Епіцентру" - наразі невідомо", - йдеться в повідомленні.
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У виданні зазначили, що людей у торговому центрі сьогодні дуже багато, ймовірно з нагоди суботи та прийдешніх свят. Автомобільна стоянка біля "Епіцентру" так переповнена, що припаркувати транспорт проблематично.
Фото: Новини-N
- У п'ятницю, 15 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров нагадав, що сільський голова має право особисто підписувати повістки.
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