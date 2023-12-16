У Миколаєві співробітники ТЦК прийшли до "Епіцентру": перекрили виходи, роздають повістки чоловікам, - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент Новин-N з місця події.

Співробітники військкомату перекрили всі входи та виходи до "Епіцентру" та почали перевіряти документи у чоловіків призовного віку. Багатьом з них одразу на місці виписують повістки для явки до військкомату.

"На вулиці стоять два автобуси, проте чи забрали когось із відвідувачів "Епіцентру" - наразі невідомо", - йдеться в повідомленні.

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У виданні зазначили, що людей у торговому центрі сьогодні дуже багато, ймовірно з нагоди суботи та прийдешніх свят. Автомобільна стоянка біля "Епіцентру" так переповнена, що припаркувати транспорт проблематично.

Фото: Новини-N