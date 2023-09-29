У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Соболєва, ключовими передумовами для цього буде вступ України до ЄС і НАТО, а також повернення біженців додому.

"Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати ще зростання. За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник", - сказав заступник очільниці Мінекономіки.

"У нас є дві ключові передумови – це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну – чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання", - додав він.

За словами Соболєва, Україна може стати лідером у "зеленій" металургії, особливо у виробництві "зеленої" сталі.

"До прикладу, у 2026 році в ЄС набирає чинності регуляція CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механізм декарбонізації економіки, – ред.), що має в тому числі декарбонізувати європейський металургійний сектор – і це створює економічну можливість для України. Наприклад, ми можемо після війни виробляти декарбонізовану сталь і експортувати її до Європи на вигідних умовах", - розповів чиновник.