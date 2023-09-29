У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови
Заступник міністра економіки України Олексій Соболєв уважає, що повернути економіку країни до довоєнного рівня й навіть наростити показники можна за 4 роки
Про це чиновник сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За словами Соболєва, ключовими передумовами для цього буде вступ України до ЄС і НАТО, а також повернення біженців додому.
"Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати ще зростання. За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник", - сказав заступник очільниці Мінекономіки.
"У нас є дві ключові передумови – це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну – чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання", - додав він.
За словами Соболєва, Україна може стати лідером у "зеленій" металургії, особливо у виробництві "зеленої" сталі.
"До прикладу, у 2026 році в ЄС набирає чинності регуляція CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механізм декарбонізації економіки, – ред.), що має в тому числі декарбонізувати європейський металургійний сектор – і це створює економічну можливість для України. Наприклад, ми можемо після війни виробляти декарбонізовану сталь і експортувати її до Європи на вигідних умовах", - розповів чиновник.
- У квітні радник президента України з економічних питань Олег Устенко казав, що економіка України має повернутись до довоєнного стану протягом двох років після закінчення війни.
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