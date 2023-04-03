Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Умовно, якщо завтра закінчується війна, то до початку квітня плюс два роки економіка країни має вийти повністю на свій довоєнний рівень. Але те, що буде довоєнним із погляду коштів, це один зріз питання, а те, що це буде абсолютно нова система, це вже інше", — сказав він.

Радник Зеленського наголосив, що прямі збитки, яких завдано України, оцінюються в 750 млрд доларів.

"Якщо додати туди ще так звані непрямі збитки, то сума перевищить 1 трлн доларів, це просто колосальні гроші. Кошти заходитимуть спочатку від заарештованих коштів Російської Федерації, це 300 млрд доларів Центробанку РФ... плюс 150 млрд доларів — це кошти, які є у російської номенклатури або еліти... Тобто ми говоримо з вами про суму приблизно пів трильйона доларів", — заявив Устенко.

Ще пів трильйона доларів – це репарації, які протягом тривалого часу виплачуватиме РФ, зазначив Устенко.

За словами радника Зеленського, в першу чергу гроші направлятимуть на відновлення осель людей. Ідеться про абсолютно нове сучасне житло, а не про відновлення радянських забудов, підкреслив Устенко. Нові будинки зводитимуть із урахуванням критеріїв безпеки, тобто в них обов'язково будуть бомбосховища. Також вони будуть екологічно безпечними, підкреслив радник президента.