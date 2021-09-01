У Мінекономіки розповіли, скільки становить розрив у зарплатах чоловіків і жінок в Україні

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



За словами заступниці міністра економіки Світлани Галущенко, рівень горизнтальної та вертикальної гендерної сегрегації демонструє розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні.



"Хоча спостерігаємо тенденцію до скорочення - за підсумками першого кварталу 2021 року розрив досяг найнижчого рівня та становив близько 18%, проте він залишається суттєво вищим за більшість розвинених країн", - цитує пресслужба слова Галущенко.



Так, за даними Держстату, у І кварталі 2021 року гендерний розрив в оплаті праці досяг найнижчого за всю історію України рівня - 17,8% проти 20,5% у минулому році. Найбільший розрив спостерігається у сфері авіації, а також поштовій, кур'єрській, фінансовій та страховій сферах. Найнижчий - в освіті, операціях з нерухомістю та будівництві.



Галущенко додала, що Мінекономіки проводить цілеспрямовану роботу у напрямку скорочення гендерного розриву в оплаті праці. Так, відомство оприлюднило проєкти Національної стратегії у цій сфері на період до 2023 року.



Зокрема, відомство пропонує вдосконалювати закони з питань прозорості інформації щодо оплати праці та впровадити публікацію звітвів про гендерне співвідношення зарплат; розробити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо рівного винагородження за працю рівної цінності", а також методики гендерно-нейтральної оцінки робіт на основі рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП).



Також пропонуються систематичні консультації з роботодавцями та профспілками щодо забезпечення рівного винагородження жінок і чоловіків за працю рівної цінності; розробка і впровадження методики оцінювання та публікація рейтингу компаній, які забезпечують рівну оплату праці; навчання службовців контролюючих органів використанню гендерно-нейтральної оцінки праці; популяризацію серед дівчат та жінок освіти та професій зі STEM-спеціальностей, де спостерігається найвищий рівень зарплат; запуск сайтів щодо висвітлення проблем гендерної рівності.

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