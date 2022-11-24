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У Міненерго прогнозують, що дефіцит електроенергії скоротиться до вечора 24 листопада

24 листопада, 2022 четвер
09:51
Суспільство світло

Ситуація зі світлом може покращитися до вечора, оскільки енергетики планують підключити атомні електростанції до мережі

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі через ці обстріли, що відбулися. О 04:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити", - сказав міністр.

За його словами, протягом доби енергетики будуть збільшувати обсяги електроенергії, аби заживити всіх споживачів. До вечора дефіцит може зменшитися.

"Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - зазначив він.

  • Нагадаємо, 1125 населених пунктів Київщини опинилися без світла після масованих ракетних обстрілів 23 листопада, енергетики працюють над відновленням інфраструктури
  • Також після масованої ракетної атаки 23 листопада на Дніпропетровщині електропостачання відновили вже 50% споживачів
  • Станом на ранок четверга, 24 листопада, у Рівному жителям повернули світло. Однак через обмеження у споживанні тролейбуси у місті не курсуватимуть, школи і садочки відправили на вимушені канікули.

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Економіка
Україна
війна з Росією
ракетний удар
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