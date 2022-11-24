У Міненерго прогнозують, що дефіцит електроенергії скоротиться до вечора 24 листопада
Ситуація зі світлом може покращитися до вечора, оскільки енергетики планують підключити атомні електростанції до мережі
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі через ці обстріли, що відбулися. О 04:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити", - сказав міністр.
За його словами, протягом доби енергетики будуть збільшувати обсяги електроенергії, аби заживити всіх споживачів. До вечора дефіцит може зменшитися.
"Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - зазначив він.
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