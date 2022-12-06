Про це в ефірі телемарафону 6 грудня розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ситуація складна після вчорашнього (5 грудня, - ред.) масованого обстрілу. Більшість ракет було знищено нашими ППО, але є певні влучання як у генерацію, так і у відповідні підстанції. У Одеській області на сьогодні на ранок уже заживлено критичну інфраструктуру, всю ніч працювали енергетики, і в принципі ми плануємо, що до вечора буде вже подано електроенергію для споживачів", – зазначив він.

5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

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