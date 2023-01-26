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"Міноборони та ЗСУ сповідують нульову толерантність до корупції": Залужний відреагував на скандал з закупівлями для військових

26 січня, 2023 четвер
02:15
Суспільство Валерій Залужний

Інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти", - зазначив очільник ЗСУ.

Валерій Залужний додав, що із початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли.

"Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості. Наша сила - в єдності! Разом переможемо!"

  • Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів. Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони. 
  • У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
  • Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.
  • Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
  • 25 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив про підтримку часткового відкриття реєстрів про закупівлі МО, також планується реформувати систему харчування ЗСУ.

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Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Валерій Залужний
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