У міськраді Запоріжжя проводять обшуки

Про це журналістам повідомили в обласному управлінні Національної поліції, передає Укрінформ.

“Слідчі обласної Нацполіції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках справи за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, - заявили в поліції.

Обшуки проводяться в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах мера та радників, в РДА, комунальних закладах.

У міській раді ситуацію наразі не коментують.



