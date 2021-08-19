У міськраді Запоріжжя проводять обшуки
У Запорізькій міській раді проходить серія обшуків
Про це журналістам повідомили в обласному управлінні Національної поліції, передає Укрінформ.
“Слідчі обласної Нацполіції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках справи за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, - заявили в поліції.
Обшуки проводяться в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах мера та радників, в РДА, комунальних закладах.
У міській раді ситуацію наразі не коментують.
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