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У міськраді Запоріжжя проводять обшуки

19 серпня, 2021 четвер
13:17
Суспільство Запорізька міськрада

У Запорізькій міській раді проходить серія обшуків

Про це журналістам повідомили в обласному управлінні Національної поліції, передає Укрінформ.

“Слідчі обласної Нацполіції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках справи за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, - заявили в поліції.

Обшуки проводяться в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах мера та радників, в РДА, комунальних закладах.

У міській раді ситуацію наразі не коментують.

 

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Запоріжжя
міська рада
обшуки
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