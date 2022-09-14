У містах та селах Херсонщини окупанти розквартировуються у домівках місцевих, - Генштаб ЗСУ
У Чаплинському районі Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Військові наголошують, що у населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому.
За минулу добу, 13 вересня, росіяни завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по українських об'єктах. Проте ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.
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