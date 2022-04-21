У місті Славутич немає руйнувань інфраструктурних об'єктів, але на нас чекають непрості економічні часи, - міський голова

Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Місто Славутич потроху оговтується після звільнення від російських окупантів. Актуальними питаннями для нас залишається економіка міста та логістика. На сьогодні в прикордонних районах, які вже деокуповані, ми всі прекрасно знаємо, що бізнесу просто немає. Весь бізнес покинув ці міста. З цих районів виїхала добра третина жителів. На сьогодні купівельна спроможність громадян, які залишились є досить низькою. Тому ми розуміємо, що на нас чекають досить непрості економічні часи”, - розповів Фомічев



Фомічев також додав, що у місті Славутич немає руйнувань інфраструктурних об’єктів. За його словами, за період окупації місто втратило лише кілька одиниць техніки.



“Місто Славутич є унікальним на території Чернігівщини. Оскільки, за весь період окупації та повномасштабного вторгнення РФ до України у місті немає руйнувань об’єктів інфраструктури. Ми втратили лише декілька одиниць техніки. Проте, те що відбувається в сусідньому Чернігові є дуже жахливим. Там знищена велика кількість об’єктів інфраструктури та житлового фонду міста. Тому, я хочу наголосити, що нам потрібно відбудовувати наші міста в нових реаліях. Не просто стояти осторонь, а бути учасником відбудови наших населених пунктів”, - додав Фомічев





Нагадаємо, 26 березня мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що місто окуповане армією РФ

31 березня російські окупанти залишають Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі

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