Про це Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю CNN.

Венедіктова сказала Ніку Робертсону з CNN: "Тут, у моєму офісі, ми взагалі не можемо мати колабораціоністів, тому що колабораціонізм — це лише люди, які працювали на окупованій території. Тут не окупована територія".

Вона наголосила, що пріоритетом її Офісу була робота над проблемами державної зради та колабораціоністів, і прокурори були дуже відкритими у своїй діяльності.

Коли Венедіктову запитали, якою була справжня причина її звільнення, вона відповіла: "Ви знаєте, що моя посада, це політична посада, і я була 16-м прокурором України за 30 років. Це realpolitik в Україні. Це моя відповідь".

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На запитання про справжні причини, чому Зеленський вирішив її звільнити, Венедіктова дала зрозуміти, що не хоче обговорювати це публічно, тому що Росія буде це використовувати. "Зараз президент — Головнокомандувач. Він розуміє свою стратегію і тактику. І він приймає рішення, виходячи зі своїх поглядів", – сказала Венедіктова.

19 липня Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки.

18 липня У Євросоюзі натякнули Зеленському на неконституційність “відсторонення” Венедіктової

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора

Після цього Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової з посади генеральної прокурорки.

Комітет Верховної Ради 19 липня тільки з другої спроби зміг зібратися на засідання щодо звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки.

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