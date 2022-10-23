У Молдові міністр закликав не сваритися через економію: якщо вимикаєте світло - займайтеся коханням
Міністр праці та соціального захисту Молдови Марчел Спатарь закликав громадян заощаджувати електроенергію і не сваритися, якщо хтось забув вимкнути електроприлад
Про це повідомило видання Newsmaker.
Повідомляється, що на своїй сторінці у Facebook Спатарь опублікував кілька прикладів, додавши, що енергетична криза в країні не повинна бути ще однією причиною сварок у молдовських сім'ях.
Спатарь у жартівливій формі описав можливі сутички в сім'ях через економію електроенергії.
"Вимкни пилосос і візьми віник, не бачиш, що в Україні війна? - Гриша дав Маші запотиличник із почуттям громадянської відповідальності", - це один із прикладів міністра.
"Щодня в Молдові тисячі дітей і жінок стають жертвами домашнього насильства. Економія електроенергії не повинна бути ще одним приводом для сварки. Якщо вимикаєте світло, займайтеся коханням", - закликав Спатарь.
- 20 жовтня стало відомо, що Європейський Союз виділить 175 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та українських біженців в Україні та Молдові, а також допоможе з розгортанням прихистків для українців на час зими.
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