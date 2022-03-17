У Молдові перебувають близько 100 тис. українських біженців, - молдовське МВС
З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, станом на ранок 17 березня, понад 300 тисяч людей перетнули кордон України з Молдовою
Такі дані повідомляє пресслужба МВС Республіки Молдови. Понад 200 тисяч людей поїхали в інші країни, на території Республіки Молдови залишились близько 100 тисяч людей.
"317 581 громадянин України потрапили до сегмента MD-UA. Вийшло - 216 323 громадянина України (202 550 на сегменті МД-РО; 13 773 на сегменті MD-UA) На території РМ залишилися 99 773 громадянина України - РМ 99 773", - йдеться у повідомленні.
За період з 24 лютого до 17 березня в Управління міграції Молдови звернулись 4936 людей із заявами про притулок.
"Загалом на території Республіки Молдова проживає 104 077 іноземних громадян, з них 49 532 – неповнолітні (громадяни України та інші національності, які увійшли до сегмента MD-UA)", - додають у повідомленні.
- Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні територію нашої країни покинули більше ніж 3 млн людей.
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