У Молдові розкрили умови нового контракту на постачання газу з Росії
За новим контрактом у "Газпромом" вартість російського газу для Молдови у листопаді складатиме $450 за 1 тис. кубометрів
Про це заявив міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину, повідомляє Newsmaker.md.
За словами Спину, під час переговорів з представниками "Газпрому" було схвалено формулу розрахунку ціни, запропоновану молдовською стороною, яка ґрунтується на співвідношенні ринкової ціни на газ і нафту.
"З огляду на те, що йдеться про комерційні відносини між "Молдовагаз" та "Газпромом", ця формула може бути оприлюднена лише за згодою сторін. Виходячи із нинішніх ринкових цін, можу сказати, що за листопад ціна на газ буде приблизно $450 за тис. кубометрів. Потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах. У нинішніх умовах це ціна вдвічі нижча за ринкову і нижчу за ту, що ми платили в жовтні", — розповів Спину.
Він також запевнив, що підписаний документ не передбачає жодних політичних умов, а також ніяк не торкається питання Придністров'я.
- Нагадаємо, 29 жовтня Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років.
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