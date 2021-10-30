Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Молдові розкрили умови нового контракту на постачання газу з Росії

У Молдові розкрили умови нового контракту на постачання газу з Росії

30 жовтня, 2021 субота
16:20
Світ Газ

За новим контрактом у "Газпромом" вартість російського газу для Молдови у листопаді складатиме $450 за 1 тис. кубометрів

Про це заявив міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину, повідомляє Newsmaker.md

За словами Спину, під час переговорів з представниками "Газпрому" було схвалено формулу розрахунку ціни, запропоновану молдовською стороною, яка ґрунтується на співвідношенні ринкової ціни на газ і нафту.

"З огляду на те, що йдеться про комерційні відносини між "Молдовагаз" та "Газпромом", ця формула може бути оприлюднена лише за згодою сторін. Виходячи із нинішніх ринкових цін, можу сказати, що за листопад ціна на газ буде приблизно $450 за тис. кубометрів. Потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах. У нинішніх умовах це ціна вдвічі нижча за ринкову і нижчу за ту, що ми платили в жовтні", — розповів Спину.

Він також запевнив, що підписаний документ не передбачає жодних політичних умов, а також ніяк не торкається питання Придністров'я.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Росія
газ
Газпром
Молдова
російський газ
ціна на газ
Читайте також:
Олексій Арестович
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
28 жовтня, 2021 четвер
Переговірник Фірташа, який втік з місць позбавлення волі, приходив на Банкову, - розслідування
29 жовтня, 2021 п'ятниця
УЄФА заборонив українському клубу брати участь в єврокубках, - ЗМІ
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.21
    Купівля 26.21
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
30 жовтня
17:33
Українські десантники провели навчання у зоні ООС
30 жовтня на фронті: російські окупанти 4 рази порушили режим "тиші"
17:18
Саміт G20 у Римі
У Римі розпочався перший від початку пандемії саміт лідерів країн G20
16:50
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Навіть Усику слід визнати: Тайсон назвав ім'я найсильнішого важковаговика світу
16:30
Ексклюзив
Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
Росія зараз не готова починати велику війну проти України: боїться "Байрактару" та реакції Вашингтону, – Фейгін
15:55
Микола Шапаренко (праворуч)
"Динамо" перемогло "Маріуполь" у чемпіонаті України
15:35
МЗС
У МЗС відреагували на звинувачення Варшави у "дискримінації" поляків в Україні
15:22
вакцинація
В Україні встановлено новий рекорд за кількістю вакцинованих за добу
14:59
Павло Клімкін
Путін мститиме за "Байрактари" відключенням електроенергії, − ексміністр закордонних справ Клімкін 
14:54
Шимон Шинковський вель Сенк
"Поляки в Україні зазнають дискримінації", - заступник голови МЗС Польщі
14:33
Гелловін
"Пристрасть сатанистів". ПЦУ закликає бодай "жартома" не святкувати Гелловін
14:11
Американські школярі
Уряд США дозволив антикоронавірусну вакцинацію з 5 років
13:56
На дільницях у Харкові ані COVID-сертифікати, ані ПЛР-тести не вимагатимуть. Слова Радуцького там назвали фейком
13:32
Дитячу лікарню під COVID, у громадський транспорт з сертифікатом. У Рівному відбулася екстрена комісія
13:17
В Україні не бракує кисню для хворих на COVID, - Зеленський
13:08
Михайло Цимбалюк
Заява Данілова про президентську республіку − публічне визнання узурпації влади, − нардеп Михайло Цимбалюк
13:00
У Маріуполі готуються зачинити всі ринки
12:43
"Газпром" припинив подачу газу до Європи трубопроводом "Ямал"
12:19
Видавав себе за ветерана-афганця. На Черкащині відомого музейника й волонтера звинувачують у шахрайстві
12:13
Роман Лозинський
"Байдуже, хто зі "Слуг" сяде в крісло міністра оборони. Всі нитки зійдуться в кабінеті Єрмака", − нардеп Роман Лозинський
12:00
Україна не закуповуватиме електроенергію у Росії та Білорусі
11:34
У Мінську чоловіку з Африки не сподобалося, що його фотографують. Закінчилося це бійкою на палицях
11:10
Харків
Вибори у Харкові під загрозою зриву, - ОПОРА
10:50
Річка Альма. Крим, Україна
Недобір опадів у Кримських горах: Ай-Петрі - 57%, Ангарський перевал - 74%
10:20
Через несправну газову колонку у Броварах загинула ціла родина
10:00
Розпочався Всесвітній конгрес білорусів
09:30
У Харкові сьогодні - день тиші
09:11
Віталій Кличко
Локдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко
08:53
В Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом
08:22
У Каховці розгорнули сучасний мобільний шпиталь для хворих на COVID
08:01
29 жовтня на фронті: з російського боку - 19 обстрілів, з українського - 5 поранених
08:00
"Львів" - "Олександрія"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
07:21
Ілон Маск
Ілон Маск відкриє університет у Техасі
2021, п'ятниця
29 жовтня
23:00
Леонід Станіславський і Рафаель Надаль
Легендарний тенісист Надаль зіграв матч проти 97-річного українця-рекордсмена. Фото, відео
22:48
На виборах у Харкові можуть перевіряти COVID-сертифікати, - Радуцький
22:41
"Ураган"
Український клуб достроково вийшов в еліт-раунд футзальної Ліги чемпіонів
22:24
Рафаель Двамена
У футболіста, яким цікавився "Шахтар", зупинилось серце
22:20
Київ планує до кінця року викупити п’ятий цех заводу "Більшовик"
21:59
Рональд Куман
Експрезидент "Барселони" здивував цілями клуба після звільнення тренера
21:52
Олександр Кокорін
Італійський клуб вирішив позбутись скандального російського футболіста
21:48
Контракт на п'ять років: Молдова домовилася з "Газпромом"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV