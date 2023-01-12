У Москві біля Храму Христа Спасителя з'явився напис "Гундяй, не убий?"

Про це Феміністичний антивоєнний спротив повідомив у телеграм.

Російська активістка, яка бажає залишитися анонімною, зробила напис у Москві біля Храму Христа Спасителя: послання "Гундяй, не убий?" вона адресувала патріарху Кирилові.

Також зазначається, що росіянка провела одразу дві антивоєнні акції: зокрема, вона спустила в Москву-ріку банер із написом "В.В. Х*йло" із синьо-жовтими серцями з Кримського мосту.

Нагадаємо, 5 січня патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я, щоби "православні люди могли відвідати служби у Святвечір та у день Різдва Христового".

7 січня стало відомо, що під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута.

Раніше патріарх РПЦ Кирило назвав українців та росіян "одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили".

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