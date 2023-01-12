У Москві біля Храму Христа Спасителя з'явився напис "Гундяй, не убий?"
Анонімна активістка адресувала очільнику РПЦ Кирилу напис "Гундяй, не убий?", послання з'явилося біля Храму Христа Спасителя в Москві
Про це Феміністичний антивоєнний спротив повідомив у телеграм.
Російська активістка, яка бажає залишитися анонімною, зробила напис у Москві біля Храму Христа Спасителя: послання "Гундяй, не убий?" вона адресувала патріарху Кирилові.
Також зазначається, що росіянка провела одразу дві антивоєнні акції: зокрема, вона спустила в Москву-ріку банер із написом "В.В. Х*йло" із синьо-жовтими серцями з Кримського мосту.
- Нагадаємо, 5 січня патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я, щоби "православні люди могли відвідати служби у Святвечір та у день Різдва Христового".
- 7 січня стало відомо, що під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута.
- Раніше патріарх РПЦ Кирило назвав українців та росіян "одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили".
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