У Москві кілька сотень людей вийшли на акцію проти війни з Україною, їх затримують силовики

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У Москві кілька сотень людей вийшли на акцію проти війни Росії з Україною. Біля пам’ятника Пушкіну зібралося близько 300-400 осіб. Вони скандують "Ні – війні!".

Наразі в центрі міста помітне скупчення спецтехніки і бійців Росгвардії.

"За свідченнями журналістів, затримано кількох людей, включаючи співробітників ЗМІ з розпізнавальними знаками (зокрема троє кореспондентів Радіо Свобода)", – зазначають у повідомленні.

Поліція проводить затримання.