У Москві кілька сотень людей вийшли на акцію проти війни з Україною, їх затримують силовики
У Москві люди збираються на акцію проти війни Росії з Україною. Поліція вже затримала кількох учасників.
Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
У Москві кілька сотень людей вийшли на акцію проти війни Росії з Україною. Біля пам’ятника Пушкіну зібралося близько 300-400 осіб. Вони скандують "Ні – війні!".
Наразі в центрі міста помітне скупчення спецтехніки і бійців Росгвардії.
"За свідченнями журналістів, затримано кількох людей, включаючи співробітників ЗМІ з розпізнавальними знаками (зокрема троє кореспондентів Радіо Свобода)", – зазначають у повідомленні.
Поліція проводить затримання.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав громадян Росії виходити на вулиці з протестами проти війни з Україною. Він попередив росіян, що війна з Україною призведе до повної ізоляції РФ і втратить свої здобутки за понад 20 років.
- Раніше Зеленський оголосив про розрив дипломатичних відносин із Росією.
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