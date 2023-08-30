У Москві перекрили повітряний простір над аеропортом Внуково
У ніч з 29 на 30 серпня влада Москви прийняла рішення закрити повітряний простір над аеропортом Внуково
Про це повідомляє російське держпропагандистське видання ТАСС.
Низка рейсів була затримана.
"Закрито повітряне місце над столичним аеропортом Внуково", - йдеться у заяві авіаслужб.
Проте через 20 хвилин російський аеропорт відновив роботу.
- Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому.
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