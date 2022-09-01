English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Здоров'я У МОЗ пояснили, як працюватиме e-рецепт на наркотичні медзасоби

У МОЗ пояснили, як працюватиме e-рецепт на наркотичні медзасоби

1 вересня, 2022 четвер
06:47
Здоров'я ліки

У Міністерстві охорони здоров'я уточнили, як працюватиме eлектронний рецепт на наркотичні медзасоби та як його отримати

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Йдеться про лікарські засоби, які мають наркотичну дію та обіг яких є суворо обмеженим. Такі препарати застосовуються виключно за рецептом лікаря, виписаним на спеціальному рецептурному бланку форми № 3, та за конкретними медичними показаннями. З листопада для відпуску цієї групи препаратів додається новий цифровий інструмент - електронний рецепт", - зазначили в міністерстві.

Протягом певного часу медзаклади, котрі ще не працюють з електронною системою охорони здоровʼя, зможуть видавати паперові рецепти. Це спеціальні бланки форми № 3 на рожевому папері, що підлягають суворій звітності й обліку. У МОЗ зауважили, що такі вимоги не нові та знайомі працівникам медичних установ і аптек.

Електронний рецепт і рецепт на бланках форми № 3 чинні впродовж 10 днів від дня виписування.

Е-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки можна отримати в медпрацівника, який лікує пацієнта. Для цього потрібно зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя. Під час видачі рецепта пацієнт отримає смс із його рецепта й унікальним кодом підтвердження, які потрібно повідомити фармацевту в аптеці.

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеках, які мають ліцензію на їхній продаж. Для відпуску таких препаратів аптеки повинні до листопада зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя.

  • 11 лютого МОЗ анонсувало впровадження е-рецепта на наркотичні й усі рецептурні препарати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Медицина
Читайте також:
30 серпня, 2022 вiвторок
Помер Михайло Горбачов
Володимир Путін
29 серпня, 2022 понедiлок
Путін збирався пред'явити світу на саміті G20 пропозицію нової геополітичної реальності, - політексперт Кулик
31 серпня, 2022 середа
В ISW проаналізували, як розгортається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.25
  • EUR
    Купівля 39.43
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 вересня
07:02
хакер
Чорногорія назвала угруповання, яке звинувачує в кібератаках на уряд 
06:21
Промислова діяльність в Азії спадає через COVID-19 в Китаї та уповільнення економіки в США
06:09
окупант
Росія зіткнулася з серйозним браком особового складу, -  CNN
05:47
Естонія
За кілька тижнів Естонія заборонить в'їзд до країни для більшості росіян, – очільник МЗС
05:29
Рафаель Маріано Гроссі
Гроссі назвав "технічною" місію МАГАТЕ на ЗАЕС
05:26
переселенці Чернівці
По 900 грн на місяць: з 1 жовтня зростуть компенсації тим, хто прихистив переселенців, - Верещук
05:05
нафта корабель
Міністри фінансів країн Великої сімки планують схвалити план обмежень цін на нафту з РФ, – ЗМІ
04:40
На Донеччині поліцейські евакуювали 6500 дітей
04:21
Mars Express показав ключ до водного минулого Марса
03:58
Збірна України з пляжного футболу вийшла до чвертьфіналу відбору на Всесвітні пляжні ігри
03:36
Китай, вірогідно, вчинив злочини проти людства в Сіньцзяні, - ООН
03:06
На фото Сергій Жадан
Концерт "Жадана і Собак" у Мілані скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну"
02:37
Черговий тур АПЛ: "Арсенал" без Зінченка обіграв "Астон Віллу", а "Ман Сіті" забив шість голів "Нотінгему"
02:21
Каховський міст
Росіяни більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами, - ОК "Південь"
02:03
ЗСУ
За добу на Півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів
01:51
Українська авіація на Півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів
01:37
SpaceX
NASA замовила ще п'ять місій з астронавтами у SpaceX Маска в рамках угоди на $1,4 мррд
01:16
Мінюст США стверджує, що команда Трампа навмисно приховала секретні документи від ФБР під час обшуку маєтку експрезидента
00:49
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Ми чітко розуміємо, що коїться в голові у Лукашенка. Подоляк оцінив ймовірність наступу з Білорусі
00:40
на фото: Володимир Зеленський виступає по відеозв'язку на Венеційському кінофестивалі
Зеленський показав імена вбитих Росією українських дітей: президент звернувся до учасників Венеціанського кінофестивалю і закликав кінематографістів не мовчати
00:33
БПЛА
У Криму заборонили використання піротехніки та дронів
00:24
Ліз Трасс зателефонує насамперед Зеленському. Якщо стане британським прем'єром
00:14
Санкції у дії: у Фінляндії митники конфісковують євро у росіян, які їдуть у РФ
00:02
Кібервійська армії США
В армії США з'явиться офіс для наступальних кібер- та космічних дій
2022, середа
31 серпня
23:50
Херсон
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Мелітополі
23:49
NASAMS
Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році, — Пентагон
23:36
Збірна України з волейболу
Збірна України перемогла Пуерто-Рико та вийшла в 1/8 фіналу ЧС з волейболу
23:33
ЗАЕС і МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй, — ГУР
23:14
"Очевидно, які питання ми розглядали": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
23:10
Ексклюзив
укриття
Закон "про бомбосховища" не передбачає їх будівництва у новобудовах: це свідоме введення в оману суспільства, - заступниця Голови Архітектурної палати України Кирій
23:01
Євстратій Зоря
ПЦУ вперше взяла участь у засіданні Асамблеї Всесвітньої ради церков
22:56
Перетин кордону
Студентам поки не дозволять виїзд за кордон, - депутатка Гришина
22:50
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України", - Штайнмаєр на Асамблеї Всесвітньої ради церков
22:33
Аналітика
Сергій Згурець
Український контрнаступ на Півдні суттєво змінив лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
22:30
Нафтогаз
Нафтогаз домовився про відтермінування виплат за боргами
22:26
Півсотні російських мін та снарядів прилетіло по Сумщині за добу
22:19
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Проросійська "Альтернатива для Німеччини" погрожує послу Мельнику
21:59
на фото: члени МКЧХ та родини азовців
Члени Асоціації родин захисників Азовсталі зустрілися з гендиректором Червоного Хреста Марідні
21:57
Курган Дід у Маріуполі
Окупанти планують знищити історичний об'єкт у Маріуполі
21:35
Удари ЗСУ по кримських військових об'єктах
Повідомте про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону". Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV