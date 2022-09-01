У МОЗ пояснили, як працюватиме e-рецепт на наркотичні медзасоби
У Міністерстві охорони здоров'я уточнили, як працюватиме eлектронний рецепт на наркотичні медзасоби та як його отримати
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Йдеться про лікарські засоби, які мають наркотичну дію та обіг яких є суворо обмеженим. Такі препарати застосовуються виключно за рецептом лікаря, виписаним на спеціальному рецептурному бланку форми № 3, та за конкретними медичними показаннями. З листопада для відпуску цієї групи препаратів додається новий цифровий інструмент - електронний рецепт", - зазначили в міністерстві.
Протягом певного часу медзаклади, котрі ще не працюють з електронною системою охорони здоровʼя, зможуть видавати паперові рецепти. Це спеціальні бланки форми № 3 на рожевому папері, що підлягають суворій звітності й обліку. У МОЗ зауважили, що такі вимоги не нові та знайомі працівникам медичних установ і аптек.
Електронний рецепт і рецепт на бланках форми № 3 чинні впродовж 10 днів від дня виписування.
Е-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки можна отримати в медпрацівника, який лікує пацієнта. Для цього потрібно зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя. Під час видачі рецепта пацієнт отримає смс із його рецепта й унікальним кодом підтвердження, які потрібно повідомити фармацевту в аптеці.
Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеках, які мають ліцензію на їхній продаж. Для відпуску таких препаратів аптеки повинні до листопада зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя.
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11 лютого МОЗ анонсувало впровадження е-рецепта на наркотичні й усі рецептурні препарати.
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