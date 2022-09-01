Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Йдеться про лікарські засоби, які мають наркотичну дію та обіг яких є суворо обмеженим. Такі препарати застосовуються виключно за рецептом лікаря, виписаним на спеціальному рецептурному бланку форми № 3, та за конкретними медичними показаннями. З листопада для відпуску цієї групи препаратів додається новий цифровий інструмент - електронний рецепт", - зазначили в міністерстві.

Протягом певного часу медзаклади, котрі ще не працюють з електронною системою охорони здоровʼя, зможуть видавати паперові рецепти. Це спеціальні бланки форми № 3 на рожевому папері, що підлягають суворій звітності й обліку. У МОЗ зауважили, що такі вимоги не нові та знайомі працівникам медичних установ і аптек.

Електронний рецепт і рецепт на бланках форми № 3 чинні впродовж 10 днів від дня виписування.

Е-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки можна отримати в медпрацівника, який лікує пацієнта. Для цього потрібно зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя. Під час видачі рецепта пацієнт отримає смс із його рецепта й унікальним кодом підтвердження, які потрібно повідомити фармацевту в аптеці.

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеках, які мають ліцензію на їхній продаж. Для відпуску таких препаратів аптеки повинні до листопада зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя.

11 лютого МОЗ анонсувало впровадження е-рецепта на наркотичні й усі рецептурні препарати.

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