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У МВС назвали ймовірну причину пожежі у Костелі Святого Миколая у Києві

4 вересня, 2021 субота
16:47
Суспільство Костел Святого Миколая

Ймовірною причиною займання у Костелі Святого Миколая у Києві стало замикання в електричному органі

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у facebook.  

За його словами, пожежа розпочалася під час репетиції на органі, з якого пішов дим, а потім його охопило полум’я. 

"На жаль, співробітники закладу культури не викликали рятувальників відразу  після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самотужки. У результаті були втрачені дорогоцінні хвилини. Рятувальники відреагували миттєво  і були на місці події вже через 6 хвилин після виклику", - написав Монастирський.  

Він додав, що якби не їх професійні дії, ми б втратили одну з найкрасивіших архітектурних пам’яток Києва, – як Париж втратив собор Нотр-Дам де Парі. 

"Звісно, попереду велика робота з відновлення однієї з архітектурних перлин столиці. Доведеться будувати новий орган. Проте головне, що завдяки швидким і професійним діям рятувальників ніхто не загинув, а  конструкція будівлі, за попередніми висновками спеціалістів, не зазнала ушкодження", - зазначив Монастирський.  

Він підкреслив, що поліція розглядає усі можливі версії загоряння.  

"Після вивчення записів із внутрішніх та зовнішніх камер відеонагляду, допиту свідків та експертизи буде зрозуміло, що саме сталося. Але основною версією на зараз є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу, яким було більше 40 років", - написав міністр. 
 

  •  Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.
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МВС
пожежа
Київ
костел
орган
Денис Монастирський
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