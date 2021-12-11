У МЗС Британії пообіцяли Росії "важкі наслідки" у разі вторгнення до України

Про це повідомляє bbc.

За її словами, зустріч міністрів закордонних справ G7 в Ліверпулі в ці вихідні продемонструє єдність і дасть зрозуміти, що такий крок для Росії буде стратегічною помилкою.

Трасс висловила переконання, що Велика Британія та її союзники повинні стримати Росію від такого курсу дій, а члени G7 "будуть абсолютно сильними в позиції проти російської агресії щодо України".

"Якщо Росія зробила б такі дії, це було б стратегічною помилкою, і це матиме серйозні наслідки для Росії", - сказала Трасс.

Відповідаючи на запитання, чи можлива військова відповідь на російську агресію, Трусс сказала, що Велика Британія працює з Україною над "обороноздатністю та безпекою".

"Ми надаємо їм підтримку. Ми також працюємо над тим, щоб допомогти з їхньою енергетичною стійкістю. Тому вони залежать не лише від російського постачання енергоносіїв. І саме таким чином ми, зрештою, допоможемо підтримати Україну", - зазначила Трасс.