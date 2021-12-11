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У МЗС Британії пообіцяли Росії "важкі наслідки" у разі вторгнення до України

11 грудня, 2021 субота
12:49
війна з Росією Ліз Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вона зіткнеться з "важкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну

Про це повідомляє bbc

За її словами, зустріч міністрів закордонних справ G7 в Ліверпулі в ці вихідні продемонструє єдність і дасть зрозуміти, що такий крок для Росії буде стратегічною помилкою.

Трасс висловила переконання, що Велика Британія та її союзники повинні стримати Росію від такого курсу дій, а члени G7 "будуть абсолютно сильними в позиції проти російської агресії щодо України".

"Якщо Росія зробила б такі дії, це було б стратегічною помилкою, і це матиме серйозні наслідки для Росії", - сказала Трасс.  

Відповідаючи на запитання, чи можлива військова відповідь на російську агресію,  Трусс сказала, що Велика Британія працює з Україною над "обороноздатністю та безпекою".

"Ми надаємо їм підтримку. Ми також працюємо над тим, щоб допомогти з їхньою енергетичною стійкістю. Тому вони залежать не лише від російського постачання енергоносіїв. І саме таким чином ми, зрештою, допоможемо підтримати Україну", - зазначила Трасс.

  • Нагадаємо, 10 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО перебуває у компетенції Києва та країн-членів Альянсу. 
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Росія
Велика Британія
російська агресія
вторгнення в Україну
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