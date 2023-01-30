У МЗС Ірану викликали повіреного у справах України через коментар Подоляка, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - такий коментар з приводу атаки на іранський завод опублікував радник офісу президента Михайло Подоляк 29 січня.

IRNA зазначає, що очільник політбюро у справах Євразії вручив українському дипломату лист із закликом негайно надати офіційні роз'яснення від уряду України.

Раніше Іран визнав відправку безпілотників до Росії, але заявив, що вони були відправлені до повномасштабного вторгнення. Москва, своєю чергою, використання цих дронів заперечує.

29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.

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