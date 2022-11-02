Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

На запитання, чи вважає Пекін, що обстріл ракетами цивільної інфраструктури є захистом законних інтересів безпеки Росії, речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь закликав сторони заохочувати дипломатичні зусилля.

"Я чітко виклав позицію Китаю щодо кризи в Україні. За нинішніх обставин усім сторонам необхідно зберігати спокій і виявляти стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні, та спільно працювати над деескалацією", - сказав Чжао Ліцзянь.

Він також уникнув прямої відповіді на питання, чи підтримує Китай Україну в експорті зерна.

"Щодо продовольчої проблеми, Китай висунув ініціативу щодо міжнародного співробітництва у сфері продовольчої безпеки. Ми готові активізувати спілкування та співпрацю з усіма сторонами, щоб досягти більшого міжнародного консенсусу та допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - зазначив Чжао Ліцзянь.

19 жовтня у МЗС Китаю заявили, що нібито не знають про атаку дронів на Київ, коли загинуло п’ять осіб і постраждала інфраструктура, натомість пропонують "стриманість і дипломатичні зусилля".

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