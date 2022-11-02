У МЗС Китаю відреагували на ракетні обстріли РФ критичної інфраструктури в Україні
МЗС Китаю на тлі ракетних ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури України закликало сторони посилити дипломатичні зусилля
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.
На запитання, чи вважає Пекін, що обстріл ракетами цивільної інфраструктури є захистом законних інтересів безпеки Росії, речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь закликав сторони заохочувати дипломатичні зусилля.
"Я чітко виклав позицію Китаю щодо кризи в Україні. За нинішніх обставин усім сторонам необхідно зберігати спокій і виявляти стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні, та спільно працювати над деескалацією", - сказав Чжао Ліцзянь.
Він також уникнув прямої відповіді на питання, чи підтримує Китай Україну в експорті зерна.
"Щодо продовольчої проблеми, Китай висунув ініціативу щодо міжнародного співробітництва у сфері продовольчої безпеки. Ми готові активізувати спілкування та співпрацю з усіма сторонами, щоб досягти більшого міжнародного консенсусу та допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - зазначив Чжао Ліцзянь.
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19 жовтня у МЗС Китаю заявили, що нібито не знають про атаку дронів на Київ, коли загинуло п’ять осіб і постраждала інфраструктура, натомість пропонують "стриманість і дипломатичні зусилля".
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