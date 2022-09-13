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У МЗС назвали теперішні цілі Росії щодо України

13 вересня, 2022 вiвторок
11:36
війна з Росією Кулеба

Міністерство закордонних справ вважає, що цілі Росії щодо України залишаються незмінними. Росія хоче повної поразки України

Про це у інтерв'ю для  РБК-Україна заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

 На запитання, чи це йдеться про фізичну окупацію території, частини території, знищення державності або ж встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві, Кулеба відповів, що це означає – повне перезавантаження України в той чи інший спосіб. 

"Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Наразі їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати жодних сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України.

Кулеба пояснив, що РФ не зупинять, ані моменти щодо поправок в Конституцію, ані статусу мови.

"Це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до Росії, вклонитеся і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтеся, тому що це теж Росію не зупинить. Вже неодноразово Росія продемонструвала, що їй не можна довіряти. Але ще раз наголошу, що мета Росії – коли я говорю про перезавантаження – я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава є несумісною з поняттям Росії" – підсумував Кулеба.

  • Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що кінцева мета України, вийти на кордони  24 серпня 1991 року.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄС.

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