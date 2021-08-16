У МЗС не виключають, що Росія направлятиме мігрантів з Афганістану до України
Російська сторона може скористатися подіями в Афганістані як можливістю вплинути негативним чином на міграційну ситуацію в Україні
Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Укрінформ.
"Погіршення безпекової ситуації в Афганістані може потягнути за собою погіршення безпекової ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме безпосередньо вплив на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми і Російської Федерації і Республіки Білорусь, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в Європейському Союзі", — сказав Єнін.
За його словами, аналогічна ситуація може відбуватися і цього разу.
"Безумовно ми не виключаємо, що аналогічна ситуація може скластися цього разу, що російська сторона скористається максимально можливістю вплинути негативним чином на міграційну ситуацію в Україні. Ми не сидимо, склавши руки. Ми посилюємо координацію всередині держави, взаємодію з нашими міжнародними партнерами для того, щоб мінімізувати відповідні ризики та забезпечити на належному рівні безпеку", — наголосив Єнін.
- Нагадаємо, що Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
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