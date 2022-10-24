Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Список учасників доповнюється буквально щодня. І вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі. Її участь - це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному у Вашингтоні", - наголосила вона.

За словами дипломатки, учасники саміту виступлять із засудженням спроб Росії анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Вона додала, що на заході онлайн чи офлайн будуть присутні також представники всіх країн "Групи семи". Також там буде понад 40 делегацій, 55 представників парламентів і міжпарламентських асамблей та понад 200 акредитованих журналістів.

Крім того, передбачено зустріч Експертної мережі "Кримської платформи".

"Таким чином ми довершили архітектуру "Кримської платформи", яка тепер повноцінно функціонуватиме в урядовому, парламентському та експертному рівнях. Завдяки лідерству Президента України Володимира Зеленського зараз "Кримська платформа" об’єднує 60 держав та міжнародних організацій довкола українського національного інтересу - повної деокупації півострова", - підсумувала перша заступниця міністра закордонних справ України.

23 серпня на саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.

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