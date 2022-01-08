У МЗС Росії різко відреагували на заяву Блінкена про військових РФ у Казахстані

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Таким чином у Росії відреагували на слова Блінкена про те, що "росіян дуже важко змусити піти" з країн, до яких вони прийшли.

"Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі таке: коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися у живих, не бути пограбованим чи зґвалтованим. Тільки цьому вчить не нещодавнє минуле, а всі 300 років американської державності", – йдеться у заяві.