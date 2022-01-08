У МЗС Росії різко відреагували на заяву Блінкена про військових РФ у Казахстані
Міністерство закордонних справ Росії назвало заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про військовий контингент ОДКБ у Казахстані хамською
Про це йдеться у заяві МЗС РФ.
Таким чином у Росії відреагували на слова Блінкена про те, що "росіян дуже важко змусити піти" з країн, до яких вони прийшли.
"Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі таке: коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися у живих, не бути пограбованим чи зґвалтованим. Тільки цьому вчить не нещодавнє минуле, а всі 300 років американської державності", – йдеться у заяві.
- Нагадаємо, 8 січня Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають питання щодо розміщення в Казахстані контингенту Організації договору про колективну безпеку, що складається переважно з російських військових.
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