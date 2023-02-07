Про це повідомила пресслужба відомства.

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеїла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я. Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеїла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування", - зазначили у Кулеби.

МЗС України закликало владу Грузії припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином і передати його Україні задля дотримання його права на лікування.