У МЗС України відреагували на відмову суду в Грузії відпустити Саакашвілі на лікування
Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду (Грузія), який відмовився відпустити Міхеїла Саакашвілі на лікування
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеїла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я. Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеїла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування", - зазначили у Кулеби.
МЗС України закликало владу Грузії припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином і передати його Україні задля дотримання його права на лікування.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.
- 1 лютого президент Володимир Зеленський показав фотографії Саакашвілі, на яких він виглядає, м'яко кажучи, виснаженим. Український лідер заявив, що грузинська влада хоче смерті Саакашвілі.
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