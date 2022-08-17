English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка У Нафтогазі повідомили, якою взимку буде ціна на газ в Україні

У Нафтогазі повідомили, якою взимку буде ціна на газ в Україні

17 серпня, 2022 середа
13:46
Економіка Нафтогаз

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" заявили, що побутові споживачі до квітня 2023 року платитимуть 7,96 грн за куб. м газу

Про це "Нафтогаз України" поінформував у facebook.  

"Ціна 7,96 грн/куб. м  діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна", - заявили у компанії. 

Водночас у Нафтогазі додали, що тарифи на газ в Європі зросли.   

"Нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії", - пояснили у Нафтогазі.  

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Росія
Польща
газ
Молдова
Нафтогаз
Литва
тарифи на газ
Читайте також:
15 серпня, 2022 понедiлок
З'явилися перші повідомлення про припинення підготовки окупантів до псевдореферендуму, - Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
17 серпня, 2022 середа
Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом
єДопомога
16 серпня, 2022 вiвторок
Не лише для пенсіонерів: українці можуть отримати допомогу від шести міжнародних організацій
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 40.07
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
17 серпня
14:02
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Система управління та забезпечення окупантів на правому березі Дніпра є неефективною, - військовий експерт Коваленко
14:02
окупанти в Херсоні
Перейшли на бік окупантів: мешканок Нікольського і Лимана на Донеччині підозрюють у колаборантстві
13:53
Турецька військова техніка в Сирії
Туреччина розпочала військову операцію у Сирії. Відомо про перші жертви
13:45
потяг
Із Сумщини до столиці курсуватиме ще один потяг
13:40
полігон для стрільби
На Полтавщині 17 серпня проведуть навчальні стрільби: місцевих попередили про постріли
13:30
Олексій Резніков
"Щасливе влучання!": Резніков повідомив про пожежу біля боулінг-клубу в Криму
13:25
премія імені Єжи Ґедройця
Сергій Жадан, Дмитро Кулеба та Сергій Дмитрієв отримали Премію імені Ґедройця
13:23
техніка
Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували 3 безпілотники, вертоліт і опорні пункти російських загарбників
13:22
Ф'юрі
Ф'юрі показав Джошуа, як треба бити "розжирілого середньоваговика" Усика
13:20
Кримська платформа
Участь у саміті Кримської платформи підтвердили уже три лідери G7
13:01
зерно поле пшениця
США виділять Всесвітній продовольчій програмі $68 млн на закупівлю українського зерна
12:55
Мелітополь
Біля комендатури окупантів у центрі Мелітополя пролунав вибух, - мер
12:48
КНДР ракета
Північна Корея запустила дві крилаті ракети в бік Жовтого моря
12:32
monobank
Monobank підвищує тариф на зняття готівки
12:17
на фото: робот Нової пошти Пірует
Нова пошта разом із ДСНС України почали розробку роботів-саперів
12:03
окупанти танк
"Комусь дуже лячно за свої перспективи": у ЗСУ пояснили, чому командування окупантів тікає з Херсона
11:56
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росія переходитиме до зимової стратегії: шантажуватиме Європу для тиску на Україну, - Згурець
11:54
Віталій Портников
Завжди дивіться вгору
11:49
"Динамо" - "Бенфіка"
Луческу розповів, як "Динамо" збирається долати "Бенфіку" у Лізі чемпіонів
11:42
Вибухи під Джанкоєм
Вибухи на військовому складі під окупованим Джанкоєм: боєприпаси перестали детонувати
11:28
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Жодною мовою
11:28
Ексклюзив
Каїмо Кууск
З середини липня все більше росіян перетинає кордон з Естонією, - посол в Україні Кууск
11:28
Оновлено
атакували ракетами Одещину
Росіяни атакували ракетами Одещину: є руйнування бази відпочинку й приватних будівель, поранені четверо людей
11:27
Ексклюзив
Сергій Гармаш
Влада "Л/ДНР" почне виконувати смертні вироки іноземцям з 1 січня 2025 р., щоб Захід швидше визнав псевдореспубліки, - журналіст Гармаш
11:24
Віталій Кличко та Наталія Кличко
Колишня дружина Віталія Кличка вперше прокоментувала розлучення
11:21
Боєць ДНР
Готує бійців "ДНР" і воює проти ЗСУ: ексспівробітника СБУ оголосили у розшук
11:17
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Риторика змінилася: росіяни в паніці, адже не можуть безпечно грабувати Крим, - нардеп Чийгоз
10:56
окупанти
Кремль намагається відправити на війну проти України мешканців Центральної Азії через брак кадрів, - українська розвідка
10:56
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Розвідка Британії спрогнозувала, якими для РФ будуть наслідки вибухів в окупованому Криму
10:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс євро продовжує падати: яка вартість валюти сьогодні
10:44
Українські бійці показали, як знищують ворога на околицях Мар'їнки
Українські бійці показали, як знищують ворога на околицях Мар'їнки
10:13
Інфографіка
ЗСУ знищили
Близько 44,1 тис. військових, 1886 танків і 792 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:06
Джемейн Ортіс
Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
09:59
фейк
Блок НАТО рухається на Схід і підготував українцям "долю гарматного м'яса", а проти РФ воюють об’єднані сили Заходу": нова добірка фейків від Росії
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Через спротив українців апетити Росії поступово згасають, - Сергій Згурець
09:43
Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом
09:36
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 712
09:36
судно з українським зерном
З Одещини вийшли ще чотири судна з українським продовольством
09:17
Окупанти вдарили по Слобідському району Харкова
09:15
Руслан Мухаметханов
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського підполковника
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV