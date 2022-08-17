У Нафтогазі повідомили, якою взимку буде ціна на газ в Україні
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" заявили, що побутові споживачі до квітня 2023 року платитимуть 7,96 грн за куб. м газу
Про це "Нафтогаз України" поінформував у facebook.
"Ціна 7,96 грн/куб. м діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна", - заявили у компанії.
Водночас у Нафтогазі додали, що тарифи на газ в Європі зросли.
"Нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії", - пояснили у Нафтогазі.
- З липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.
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