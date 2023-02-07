Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фіксуємо активізацію фронту саме на Луганщині та Донеччині. Ситуація напружена, тривають постійні обстріли. У районі Лиман - Кремінна окупанти обстрілюють прифронтові села та знищують їх фосфором та касетними снарядами. На лінії зіткнення тривають вогневі контакти з противником", - підкреслив Андрійко.

За словами бійця, позиції українських захисників не втрачені, всі штурми ворога відбиті.

"Ворог дрібними групами кидає штурмові загони, як зі складу мобілізованих, так і більш підготовлені загони. Відбувається по два - три штурми на день наших передових позицій, також фіксуються спроби нічних штурмів з боку противника. ЗСУ знищують ворога та працюють на нашу спільну перемогу", - додав Андрійко.