У напрямку Новоазовська зафіксували 20 вантажівок з російськими військовими, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що через місто у п'ятницю, 15 вересня, спостерігався "незвичний рух" російських окупантів. У напрямку тимчасово окупованого Новоазовська рухалися 20 вантажівок з живою силою армії РФ
Про це він написав у телеграм.
"Незвичний рух зафіксовано вчора. Понад 20 вантажівок з поки живою силою через Маріуполь з напряму Бердянська в напрям Новоазовська", - зазначив Андрющенко.
За його словами, найбільш очевидною причиною цьому є спроба "терміново перекинути підкріплення на північ Донецької області дорогою Новоазовськ - Тельманове - Донецьк - Бахмут".
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- Напередодні Андрющенко повідомив, що останні три дні окупанти активно перекидають резерви з інших ділянок фронту на Запорізький напрямок.
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