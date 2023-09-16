У напрямку Новоазовська зафіксували 20 вантажівок з російськими військовими, - Андрющенко

Про це він написав у телеграм.

"Незвичний рух зафіксовано вчора. Понад 20 вантажівок з поки живою силою через Маріуполь з напряму Бердянська в напрям Новоазовська", - зазначив Андрющенко.

За його словами, найбільш очевидною причиною цьому є спроба "терміново перекинути підкріплення на північ Донецької області дорогою Новоазовськ - Тельманове - Донецьк - Бахмут".

Фото: Петро Андрющенко / телеграм