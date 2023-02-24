"У нас є мотивація, друзі, дипломатія": Зеленський назвав бажані терміни перемоги над РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має все для перемоги над Росією, і наголосив, що очікує її цього року
Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Він зазначив, що українці та партнери об'єднані заради перемоги України. За його словами, якщо що всі дотримаються своїх слів і термінів, якщо всі виконають свої завдання, зроблять свою важливу "домашню роботу", перемога неминуче настане.
"Я впевнений, що нас очікує перемога. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна та країни-партнери змогли об'єднатися разом проти цієї навали. На його думку, жодна країна сама б не змогла вистояти проти такої агресивної війни.
"І Україна протистоїть не сама. Нам допомагають друзі, за спільні цінності, щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла", - зазначив президент України.
Зеленський додав, що Україна розуміє, чого хоче Росія. Він наголосив, що кожен зараз повинен сфокусуватися і працювати на своєму місці.
"Важливо, щоб кожен із нас сфокусувався і щоб кожен на своєму місці працював. І все, тоді буде перемога. Бо на нашій стороні правда", - заявив Зеленський.
- 24 лютого у річницю повномасштабної війни Росії президент Володимир Зеленський звернувся до українців і наголосив, що "за кожне завтра треба битись".
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