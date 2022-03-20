У нас вистачає війська і зброї. Дуже сильна мотивація та патріотизм. Ми захищатимемо Україну до кінця, - мер Кривого Рогу заявив про готовність міста до оборони

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телемарафон "Єдині новини".



За словами Вілкула, окупанти вже підходили до Кривого Рогу на відстань 10 км, але були відкинуті українськими військовими.



"Криворізький регіон вже сьомий день відбиває атаку ворога, підходи до міста. Біля Кривого Рогу на відстані 17-40 км наші перші рубежі. Вони підходили і ближче, десь на відстань 10 км. Але наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона відкинули їх назад. Це вони так промацують нашу оборону, але у них нічого не виходить. І ми готові до захисту. У нас вистачає військ, у нас вистачає і зброї, дуже сильна мотивація людей, дуже сильний патріотизм. Ми захищатимемо місто, ми захищатимемо Україну до кінця", - запевнив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо Олександр Вілкул відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb