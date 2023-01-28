У нас війна буде довгою, тому Україні треба формувати резерв, - офіцер ЗСУ Гай

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Весь резерв, який у нас був, ми вже застосували у боях. Зараз, наскільки я розумію, за розпорядженням президента України та з відповідних дій командування ЗСУ будуть формуватися нові резерви. Ми маємо розуміти, що у РФ величезний мобілізаційний ресурс, навіть, якщо його занизити вдвічі, то це мільйони й мільйони людей. Україна, по-перше, має менший мобілізаційний ресурс, також багато людей втрачено через внутрішню та зовнішню еміграцію. Однак, нам потрібно формувати новий повноцінний резерв, тому що йдуть запеклі бої, наші люди гинуть, хворіють, є поранені. Відповідно, треба буде доукомплектовувати наші бойові бригади, особовий склад, для того, щоб ми мали змогу протистояти агресії РФ", - пояснив офіцер ЗСУ.

Мирослав Гай зауважив, що по всім оцінкам, які він бачить, російська агресія ще надовго. Наприклад, у США розширюють виробництво великокаліберних снарядів 155 мм для України на наступні два роки, тобто тільки через 2 роки вони хочуть наростити виробництво у 90 тисяч снарядів. Відповідно, американські аналітики розглядають, що війна продовжиться мінімально 2 роки.

"Загадувати не хочу, але, коли робляться такі заяви, то за ними стоять потужні серйозні розрахунки. Тому, я розглядаю, що у нас війна буде довгою й Україні потрібно формувати фахові та навчені резерви. Зараз всі обов'язково проходять навчання перед відправленням у бойові бригади, це забирає час, але у людей є мінімальна підготовка для ведення бойових дій", - зазначив Гай.

22 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій

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