У NASA попередили про наближення до Землі астероїда
У вівторок, 6 грудня, повз Землю пролетить астероїд, діаметр якого становить близько 21 метра
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Астероїд 2022 WA6 максимально наблизиться до Землі 6 грудня на відстань в 1 680 000 км.
За даними HT Tech, швидкість руху астероїда дорівнює 49 897 км за годину.
Він не вважається "потенційно небезпечним", адже його довжина не перевищує 150 метрів.
- Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 1 листопада повз Землю пролетів астероїд 2022 RM4.
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