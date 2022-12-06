У NASA попередили про наближення до Землі астероїда

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Астероїд 2022 WA6 максимально наблизиться до Землі 6 грудня на відстань в 1 680 000 км.

За даними HT Tech, швидкість руху астероїда дорівнює 49 897 км за годину.

Він не вважається "потенційно небезпечним", адже його довжина не перевищує 150 метрів.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 1 листопада повз Землю пролетів астероїд 2022 RM4.

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