У Нацполіції розповіли, куди звертатися по допомогу жертвам домашнього насильства
Національна поліція України роз'яснила, куди варто звернутися по допомогу потерпілим від домашнього насильства
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Якщо говорити з незнайомими людьми про особисте страшно, розкажи про ситуацію комусь близькому. Другу, родичу чи просто тому, кому довіряєш. Постарайся тримати контакт із цією людиною, щоб вона/він знали, де ти знаходишся і чи все у тебе гаразд", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, коли буде готовність або критична необхідність, слід звернутися до служб підтримки або безпосередньо до поліції на телефон 102.
За особистим звернення чи направленням поліції можна знайти тимчасовий цілодобовий прихисток у кімнаті кризового реагування.
Крім того, у критичних випадках постраждалі від насильства можуть звернутися до мобільних бригад. Шелтер чи притулок нададуть засекречене місце для тимчасового проживання, а в кабінеті медико-соціологічної допомоги можна отримати безкоштовну та конфіденційну медичну допомогу.
За номером 2345 працює спеціалізована лінія консультацій для чоловіків. «Гарячі лінії» соціально-психологічної підтримки працюють за номерами 15-47 та 116 123. Лінія безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103.
- Станом на серпень 2023 року в Україні упродовж першого півріччя поліція зафіксувала майже 145 тисяч випадків домашнього насильства.
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