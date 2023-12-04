У Нацполіції розповіли, куди звертатися по допомогу жертвам домашнього насильства

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Якщо говорити з незнайомими людьми про особисте страшно, розкажи про ситуацію комусь близькому. Другу, родичу чи просто тому, кому довіряєш. Постарайся тримати контакт із цією людиною, щоб вона/він знали, де ти знаходишся і чи все у тебе гаразд", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, коли буде готовність або критична необхідність, слід звернутися до служб підтримки або безпосередньо до поліції на телефон 102.

За особистим звернення чи направленням поліції можна знайти тимчасовий цілодобовий прихисток у кімнаті кризового реагування.

Крім того, у критичних випадках постраждалі від насильства можуть звернутися до мобільних бригад. Шелтер чи притулок нададуть засекречене місце для тимчасового проживання, а в кабінеті медико-соціологічної допомоги можна отримати безкоштовну та конфіденційну медичну допомогу.

За номером 2345 працює спеціалізована лінія консультацій для чоловіків. «Гарячі лінії» соціально-психологічної підтримки працюють за номерами 15-47 та 116 123. Лінія безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103.