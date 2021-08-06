У Нацполіції та СБУ створять департаменти "війни" для розслідування злочинів щодо агресії РФ, як в Офісі генпрокурора, - Венедіктова
Департаменти щодо злочинів РФ, які вчинили під час війни проти України, аналогічні тому, який працює в Офісі генерального прокурора, будуть створені в Службі безпеки України та Національній поліції
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.
"Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіціі. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія", - сказала вона.
Департамент у Офісі генпрокурора здійснює нагляд за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу та пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.
- 29 червня Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова департамент, який розслідує злочини, які вчинили в умовах збройного конфлікту з РФ.
- Згодом Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генерального прокурора
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.59Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе