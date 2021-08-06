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Головна війна з Росією У Нацполіції та СБУ створять департаменти "війни" для розслідування злочинів щодо агресії РФ, як в Офісі генпрокурора, - Венедіктова

У Нацполіції та СБУ створять департаменти "війни" для розслідування злочинів щодо агресії РФ, як в Офісі генпрокурора, - Венедіктова

6 серпня, 2021 п'ятниця
14:35

Департаменти щодо злочинів РФ, які вчинили під час війни проти України, аналогічні тому, який працює в Офісі генерального прокурора, будуть створені в Службі безпеки України та Національній поліції

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.

"Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіціі. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія", - сказала вона.

Департамент у Офісі генпрокурора здійснює нагляд за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу та пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

  •  29 червня Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова департамент,  який розслідує злочини, які вчинили в умовах збройного конфлікту з РФ.
  • Згодом Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генерального прокурора

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СБУ
Нацполіція
Офіс генерального прокурора
Ірина Венедіктова
департамент
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