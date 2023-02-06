У небі Колумбії теж спостерігали розвідувальний аеростат
За день до того, як військові США збили китайський шпигунський аеростат, у повітряному просторі Колумбії також бачили об'єкт, який за формою та швидкістю польоту нагадував повітряну кулю
Про це передає Reuters.
У заяві ВПС Колумбії йдеться, що аеростат був виявлений системою протиповітряної оборони у п'ятницю вранці, 3 лютого.
Об'єкт перебував на висоті майже 17 км, він увійшов у повітряний простір країни з півночі, рухаючись із середньою швидкістю 25 вузлів, або майже 47 км на годину.
Військові Колумбії стежили за кулею, доки вона не покинула повітряний простір країни.
Також американські військові заявляли, що китайська повітряна куля була помічена над Латинською Америкою, але не уточнили її місцезнаходження. В останні дні численні користувачі соціальних мереж повідомляли про появу повітряної кулі у Венесуелі та Коста-Ріці.
Представники цивільної авіації Коста-Ріки зазначили, що також бачили білу кулю, проте не вдавалися до жодних дій.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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