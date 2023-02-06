Про це передає Reuters.

У заяві ВПС Колумбії йдеться, що аеростат був виявлений системою протиповітряної оборони у п'ятницю вранці, 3 лютого.

Об'єкт перебував на висоті майже 17 км, він увійшов у повітряний простір країни з півночі, рухаючись із середньою швидкістю 25 вузлів, або майже 47 км на годину.

Військові Колумбії стежили за кулею, доки вона не покинула повітряний простір країни.

Також американські військові заявляли, що китайська повітряна куля була помічена над Латинською Америкою, але не уточнили її місцезнаходження. В останні дні численні користувачі соціальних мереж повідомляли про появу повітряної кулі у Венесуелі та Коста-Ріці.

Представники цивільної авіації Коста-Ріки зазначили, що також бачили білу кулю, проте не вдавалися до жодних дій.