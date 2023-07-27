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Головна Наука У небі над Аризоною з'явилось криваво-червоне світіння після того, як ракета SpaceX пробила дірку у верхніх шарах атмосфери

У небі над Аризоною з'явилось криваво-червоне світіння після того, як ракета SpaceX пробила дірку у верхніх шарах атмосфери

27 липня, 2023 четвер
07:59
Наука Після запуску ракети SpaceX Falcon 9 у небі над Аризоною з’явилася червона смуга світла

Нещодавно в Каліфорнії відбувся запуск ракети SpaceX Falcon 9, який призвів до пробиття діри у верхніх шарах атмосфери. Унаслідок цього з'явилося особливе світіння на небі, яке має криваво-червоний відтінок

Про це пише Live Science.

Зазначається, у липні з бази космічних сил у Каліфорнії стартувала ракета Falcon 9, яка успішно вивела на орбіту 15 супутників SpaceX Starlink.

Під час зльоту у верхні шари атмосфери, її вихлопний шлейф освітлювався сонячним світлом, створюючи захоплююче видовище, яке було помітно на всій території Каліфорнії та частині Аризони.

"Після того, як ракета пролетіла над головою, червоне флуоресцентне світіння розширилося на південь і перетнулося з Чумацьким Шляхом", - розповів Джеремі Перес, фотограф із Флагстаффа, штат Аризона. Саме він зробив кілька знімків флуоресцентного червоного світіння зі своєї точки спостереження на вулканічних полях Сан-Франциско, розташованих на північ від Флагстаффа. Світлове шоу тривало близько 20 хвилин, додав Перес.

Відомо, що червоний світловий ефект був наслідком проникнення ракети в іоносферу - шар земної атмосфери, де гази іонізуються або втрачають електрони, перетворюючись на плазму. За даними NASA, іоносфера простягається приблизно від 50 до 400 миль (80 і 644 км) над поверхнею Землі. 

"Це явище, відоме раніше, але останній епізод є одним із найяскравіших прикладів на сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Такі "іоносферні діри" утворюються, коли другий ступінь ракети спалює паливо на висоті від 124 до 186 миль (200 і 300 км) над поверхнею Землі, розповів Джеффрі Баумгарднер, фізик з Бостонського університету. На цій висоті вуглекислий газ і водяна пара з вихлопних газів ракети змушують іонізовані атоми кисню рекомбінуватись або перетворюватися в нормальні молекули кисню, що збуджує молекули та змушує їх випромінювати енергію у формі світла, додав він.

Це схоже на те, як утворюються полярні сяйва, за винятком того, що "танцюючі" вогні викликані сонячним випромінюванням, яке нагріває гази, а не рекомбінує їх. Отвори не становлять загрози для людей на поверхні та природним чином закриваються протягом кількох годин, коли рекомбіновані гази повторно іонізуються.

  • Компанія SpaceX у четвер, 20 липня, вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink. Спочатку запуск був запланований на ранок середи, 19 липня, однак компанія скасувала його за п'ять секунд до завершення зворотного відліку через отримане попередження від верхнього ступеня ракети.
Світ
космос
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