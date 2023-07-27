Про це пише Live Science.

Зазначається, у липні з бази космічних сил у Каліфорнії стартувала ракета Falcon 9, яка успішно вивела на орбіту 15 супутників SpaceX Starlink.

Під час зльоту у верхні шари атмосфери, її вихлопний шлейф освітлювався сонячним світлом, створюючи захоплююче видовище, яке було помітно на всій території Каліфорнії та частині Аризони.

"Після того, як ракета пролетіла над головою, червоне флуоресцентне світіння розширилося на південь і перетнулося з Чумацьким Шляхом", - розповів Джеремі Перес, фотограф із Флагстаффа, штат Аризона. Саме він зробив кілька знімків флуоресцентного червоного світіння зі своєї точки спостереження на вулканічних полях Сан-Франциско, розташованих на північ від Флагстаффа. Світлове шоу тривало близько 20 хвилин, додав Перес.

Відомо, що червоний світловий ефект був наслідком проникнення ракети в іоносферу - шар земної атмосфери, де гази іонізуються або втрачають електрони, перетворюючись на плазму. За даними NASA, іоносфера простягається приблизно від 50 до 400 миль (80 і 644 км) над поверхнею Землі.

"Це явище, відоме раніше, але останній епізод є одним із найяскравіших прикладів на сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Такі "іоносферні діри" утворюються, коли другий ступінь ракети спалює паливо на висоті від 124 до 186 миль (200 і 300 км) над поверхнею Землі, розповів Джеффрі Баумгарднер, фізик з Бостонського університету. На цій висоті вуглекислий газ і водяна пара з вихлопних газів ракети змушують іонізовані атоми кисню рекомбінуватись або перетворюватися в нормальні молекули кисню, що збуджує молекули та змушує їх випромінювати енергію у формі світла, додав він.

Це схоже на те, як утворюються полярні сяйва, за винятком того, що "танцюючі" вогні викликані сонячним випромінюванням, яке нагріває гази, а не рекомбінує їх. Отвори не становлять загрози для людей на поверхні та природним чином закриваються протягом кількох годин, коли рекомбіновані гази повторно іонізуються.