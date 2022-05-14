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Головна війна з Росією У небі над Бєлгородом вночі знову було чутно вибухи

У небі над Бєлгородом вночі знову було чутно вибухи

14 травня, 2022 субота
08:48
війна з Росією ППО

У ніч проти 14 травня в Бєлгородській області у РФ було чутно вибухи у небі

Про це повідомляє BBC

На відео, які публікують місцеві telegram-канали та користувачі соціальних мереж чути гучні вибухи та видно спалахи в нічному небі.

Зокрема, "хлопки" чули у місті Строітєль за 20 км від Бєлгорода.

Припускають, що причиною вибухів є робота протиповітряної оборони або російської авіації. 

Офіційних коментарів від влади з цього приводу не надходило. 

  • 4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.
  • 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі
  • У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
  • 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.

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Росія
ППО
російська агресія
вибухи
Бєлгород
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