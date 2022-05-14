У небі над Бєлгородом вночі знову було чутно вибухи
У ніч проти 14 травня в Бєлгородській області у РФ було чутно вибухи у небі
Про це повідомляє BBC.
На відео, які публікують місцеві telegram-канали та користувачі соціальних мереж чути гучні вибухи та видно спалахи в нічному небі.
Зокрема, "хлопки" чули у місті Строітєль за 20 км від Бєлгорода.
Припускають, що причиною вибухів є робота протиповітряної оборони або російської авіації.
Офіційних коментарів від влади з цього приводу не надходило.
- 4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.
- 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.
- У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
- 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.
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