У небі над Бєлгородом вночі знову було чутно вибухи

Про це повідомляє BBC.

На відео, які публікують місцеві telegram-канали та користувачі соціальних мереж чути гучні вибухи та видно спалахи в нічному небі.

Зокрема, "хлопки" чули у місті Строітєль за 20 км від Бєлгорода.

Припускають, що причиною вибухів є робота протиповітряної оборони або російської авіації.

Офіційних коментарів від влади з цього приводу не надходило.

4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.

1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.

У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.

27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.

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