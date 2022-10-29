У невизнаному Придністров'ї не зафіксовано військової активності, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" відзначає, що на території невизнаного Придністров'я не було зафіксовано жодної військової активності
Про це йдеться у нічному зведенні оперативного командування "Південь".
"Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню окупованих територій та стабілізації і контролю обстановки в інших регіонах. Ворог продовжує маніпуляції та обманні маневри на інформаційному фронті, намагаючись виграти час для переформатування своєї оборони. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. На території придністровського регіону республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається", - йдеться у звіті.
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