У невизнаному Придністров'ї не зафіксовано військової активності, - ОК "Південь"

Про це йдеться у нічному зведенні оперативного командування "Південь".

"Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню окупованих територій та стабілізації і контролю обстановки в інших регіонах. Ворог продовжує маніпуляції та обманні маневри на інформаційному фронті, намагаючись виграти час для переформатування своєї оборони. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. На території придністровського регіону республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається", - йдеться у звіті.

У п'ятницю, 28 жовтня, в Херсонській області російська авіація вдарила по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські кораблі маневрують вздовж узбережжя Криму за мисом Тарханкут.

Українські захисники знищили 3 склади боєприпасів окупантів у Бериславському і Миколаївському районах.

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