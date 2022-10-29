ЗСУ знищили 3 склади російських боєприпасів на південному фронті. Авіація вдарила по опорному пункту та ППО
За добу, 28 жовтня, українські захисники знищили 3 склади боєприпасів окупантів у Бериславському і Миколаївському районах
Про це йдеться у нічному зведенні оперативного командування "Південь".
"Ситуація в південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони. Наші війська утримують займані позиції та наносять вогневе ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій. Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ", - пишуть у "Півдні".
За добу, 28 жовтня, українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї РФ, розгортанню систем ППО та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Ліквідовано 34 рашистів, 2 РСЗВ "Град", 4 танки, 3 міномети 120-го калібру, самохідну гармату "Гіацинт" та причіпну гаубицю. Пошкоджено також 4 артилерійські установки.
У Бериславському і Миколаївському районах знищено 3 склади російських боєприпасів.
- У п'ятницю, 28 жовтня, в Херсонській області російська авіація вдарила по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району.
- Оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські кораблі маневрують вздовж узбережжя Криму за мисом Тарханкут.
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