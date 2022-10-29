В ОК "Південь" пояснили, чому російські кораблі не наважуються вийти зі "зони безпеки" неподалік Криму

Про це йдеться у нічному зведенні оперативного командування "Південь".

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 9 кораблів та катерів. Зокрема мова йде про 1 великий десантний корабель, 2 надводних і 1 підводний ракетоносії.

У наявності росіян більш як два десятки високоточних крилатих ракет типу "Калібр".

"Обмежені міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, вони не наважуються виходити зі своєї "зони безпеки" за мисом Тарханкут, побоюючись наших засобів ураження", - пишуть у "Півдні".

У п'ятницю, 28 жовтня, в Херсонській області російська авіація вдарила по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району.

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