У невизнаному "Придністров'ї" тренуються вести нічні бої
В так званій "Придністровській молдавській республіці" пройшли навчання з нічних бойових стрільб
Про це повідомляє Міноборони цього невизнаного утворення, передає Еспресо.TV.
"Стрільба з кулеметів БТР та стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. На різному видаленні вражалася "бронетехніка» та «група піхоти» умовного супротивника", - йдеться в інформації на сайті МО "ПМР".
Перед цим армія "ПМР" впавлялася у бойових стрільбах удень.
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