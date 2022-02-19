У невизнаному "Придністров'ї" тренуються вести нічні бої

Про це повідомляє Міноборони цього невизнаного утворення, передає Еспресо.TV.



"Стрільба з кулеметів БТР та стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. На різному видаленні вражалася "бронетехніка» та «група піхоти» умовного супротивника", - йдеться в інформації на сайті МО "ПМР".



Перед цим армія "ПМР" впавлялася у бойових стрільбах удень.







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