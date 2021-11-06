У ніч проти неділі не працюватимуть застосунок та портал "Дія"
У ніч проти неділі, 7 листопада, послуги та документи у застосунку та на порталі "Дія" будуть недоступними через технічні роботи
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у facebook.
Зазначається, що "Дія" переїздить до нового датацентру для розширення потужностей.
"У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у "Дії" буде недоступне. Подбайте завчасно, щоб COVID-сертифікат завжди був з вами в електронному або паперовому вигляді. Також ви можете додати цифровий документ у застосунок YourWallet. Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з "Дії", - пояснили у Мінцифри.
З 7:00 ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.
- Нагадаємо, 4 листопада уряд спростив процедуру отримання допомоги через "Дію" для вагітних і породіль.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.04
Купівля 26.04Продаж 26.29
-
EUR
Купівля 29.95Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе