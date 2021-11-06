У ніч проти неділі не працюватимуть застосунок та портал "Дія"

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у facebook.

Зазначається, що "Дія" переїздить до нового датацентру для розширення потужностей.

"У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у "Дії" буде недоступне. Подбайте завчасно, щоб COVID-сертифікат завжди був з вами в електронному або паперовому вигляді. Також ви можете додати цифровий документ у застосунок YourWallet. Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з "Дії", - пояснили у Мінцифри.

З 7:00 ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.



Нагадаємо, 4 листопада уряд спростив процедуру отримання допомоги через "Дію" для вагітних і породіль.

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